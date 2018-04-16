Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба ведомства на своем официальном портале в первый день визита – 15 апреля.

«Наш визит будет включать, непременно, как политические вопросы, так и те, которые касаются деятельности МВД. Ключевое — противодействие российской гибридной войне. Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне России весь мир должен учиться у нас. Во-вторых, усиление сотрудничества с Федеральным бюро расследований в противодействии организованной преступности, в частности российской, и ее влияние на процессы в мире. Это очень важно, учитывая события в Солсбери, химические атаки на мирное население в Сирии и вмешательства в избирательные процессы и киберугрозы», — отметил Арсен Аваков, комментируя начало рабочей поездки.

Также запланировано подписание Меморандума о сотрудничестве между Национальной полицией Украины и Управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США.

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