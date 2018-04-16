Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом убедил его ограничиться авиаударами только по химическим объектам в Сирии. Макрон назвал полностью легитимными ракетные удары по Сирии Фото: ЕРА Макрон сообщил, что Трампа удалось переубедить по время телефонного разговора. Кроме того, по словам французского президента, он уговорил Трампа ограничиться авиаударами только по химическим объектам в Сирии.Президент Франции назвал полностью легитимными ракетные удары по Сирии, он подчеркнул, что Париж действовал вместе с другими постоянными членными Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.3 апреля Трамп объявил, что в скором времени примет решение о выводе войск США из Сирии, но не уточнил сроков. По данным газеты The New York Times, в Сирии находится около 2 тыс. американских военных.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года к конфликту в Сирии присоединилась Россия, в августе 2016-го – Турция. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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