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Макрон заявил, что Трамп не собирается выводить войска США из Сирии
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16.04.2018 07:38
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что во время
телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом убедил
его ограничиться авиаударами только по химическим объектам в Сирии.
Макрон назвал полностью легитимными ракетные удары по Сирии Фото:
ЕРА Макрон сообщил, что Трампа удалось переубедить по время
телефонного разговора. Кроме того, по словам французского
президента, он уговорил Трампа ограничиться авиаударами только по
химическим объектам в Сирии.Президент Франции назвал полностью
легитимными ракетные удары по Сирии, он подчеркнул, что Париж
действовал вместе с другими постоянными членными Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций.В ночь на 14 апреля
США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в
Сирии. Спецоперация стала ответом на применение
химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7
апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные
страны обвиняют в инциденте сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.3 апреля Трамп объявил, что в скором
времени примет решение о выводе войск США из Сирии, но не
уточнил сроков. По данным газеты The New York Times, в Сирии
находится около 2 тыс. американских военных.Война в
Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях
участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные
исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2014
года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с
США. В сентябре 2015 года к конфликту в Сирии
присоединилась Россия, в августе 2016-го – Турция.
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