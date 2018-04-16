|Минобороны США: Количество российских троллей в сутки выросло на 2000%
|16.04.2018 07:44
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После удара , Великобритании и Франции по военным объектам в Сирии активность российских троллей в сети выросла на 2000 процентов за последние 24 часа.
"Российская компания дезинформации уже началась. За последние 24 часа активность российских троллей увеличилась на 2000%, следовательно мы будем держать вас в курсе событий и фактов ", - сказала главный пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, передает со ссылкой на .
В ночь на 14 апреля , Великобритания и нанесли удар по Сирии. Трамп назвал удары и союзников по Сирии "совершенной миссией".
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