После удара , Великобритании и Франции по военным объектам в Сирии активность российских троллей в сети выросла на 2000 процентов за последние 24 часа.

"Российская компания дезинформации уже началась. За последние 24 часа активность российских троллей увеличилась на 2000%, следовательно мы будем держать вас в курсе событий и фактов ", - сказала главный пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, передает со ссылкой на .

В ночь на 14 апреля , Великобритания и нанесли удар по Сирии. Трамп назвал удары и союзников по Сирии "совершенной миссией".

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