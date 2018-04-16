В столичном парке Киото в Деснянском районе возле метро "Лесная" во время массовой драки пьяный участник АТО бросил людям под ноги гранату. Об этом сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

"На линию 102 поступил вызов о том, что в парке Киото в Деснянском районе прогремел взрыв. Предварительно установлено, что в парке отдыхала компания молодых людей. Между ними и прохожим возник конфликт, в результате чего один из них бросил под ноги предмет, похожий на гранату. От взрыва пострадал сам преступник - 34-летний житель Черниговской области и 21-летний житель Броваров: их с осколочными ранениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Взрывотехники на месте происшествия изъяли фрагменты гранаты Ф1. Группа молодых людей сразу разбежалась.

Полиция провела точный осмотр места происшествия и пообщалась с возможными свидетелями и очевидцами. Устанавливаются анкетные данные всех участников и обстоятельства конфликта.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 15 апреля в 00:40 в дежурную часть поступила информация о взрыве на пр. Победы, 93 возле здания "Киевэнерго". Полицейские выехали на вызов и установили: в результате происшествия никто не пострадал, зато в результате взрыва выбиты две двери, повреждены окна и фасад. По предварительным выводам взрывотехников, преступник мог использовать гранату.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира