Об этом сообщает Radio Bulgaria.

"Установлено, что он (российский дипломат - ред.) в течение многих лет проводил разведывательную деятельность и регулярно проводил тайные встречи с гражданами Болгарии, а также с высокопоставленным должностным лицом, имевшим доступ к секретной информации о ЕС и НАТО. Российский гражданин имеет осторожный статус - первый секретарь в посольстве Российской Федерации в Софии", - говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, российский агент имеет иммунитет от уголовной ответственности.

Как сообщает Bloomberg, МИД Болгарии попросил Москву отозвать российского дипломата. Он уже покинул страну.

Ранее сообщалось, что чешская Служба безопасности и информации (BIS) в сотрудничестве с Национальным центром по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) в прошлом году выявила и ликвидировала разведывательную сеть, которая создавалась в Чешской Республике российской ФСБ.

По словам главы Службы безопасности и информации, "финансирование уже ликвидированной сети ФСБ осуществлялось из России, а также с помощью российского посольства в Праге".

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