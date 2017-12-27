Движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, сообщило, что получило предложение Вашингтона об устройстве столицы Палестинского государства в пригороде Иерусалима Абу-Дисе. Хания утверждает, что США предложили план урегулирования спора вокруг Иерусалима Фото: EPA По словам Хании, предложение США является второй частью глобальной "операции века" по статусу Иерусалима – после объявления о переносе в этот город американского посольства в Израиле.По информации ХАМАС, американцы предложили соединить Абу-Дис мостом с Храмовой горой Иерусалима, чтобы гарантировать беспрепятственный доступ мусульман к священной мечети Аль-Акса.Хания добавил, что идея США включает налаживание ситуации в секторе Газа путем проведения политических реформ и признания палестинской субъектности.ХАМАС, с 2005 года контролирующий сектор Газа, признана Соединенными Штатами террористической организацией, Вашингтон не ведет с ней прямых переговоров.6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город.18 декабря США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, отвергавшую односторонние действия Вашингтона в отношении статуса Иерусалима. Документ внесла делегация Египта. Инициативу поддержали все члены Совбеза ООН, в том числе и Украина.21 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую призыв отказаться от изменения статуса Иерусалима. Против документа выступили США, Израиль, Гондурас, Гватемала, Науру, Микронезия, Маршалловы Острова, Палау и Того.24 декабря президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил о намерении перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим.Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей столицей. Палестинцы в свою очередь хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная власть базируется в Рамалле. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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