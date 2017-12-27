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США предложили Палестине перенести столицу из Иерусалима в Абу-Дис - ХАМАС
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27.12.2017 01:49
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Движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, сообщило, что
получило предложение Вашингтона об устройстве столицы Палестинского
государства в пригороде Иерусалима Абу-Дисе. Хания утверждает, что
США предложили план урегулирования спора вокруг Иерусалима Фото:
EPA По словам Хании, предложение США является второй частью
глобальной "операции века" по статусу Иерусалима – после
объявления о переносе в этот город американского посольства в
Израиле.По информации ХАМАС, американцы предложили соединить
Абу-Дис мостом с Храмовой горой Иерусалима, чтобы гарантировать
беспрепятственный доступ мусульман к священной мечети
Аль-Акса.Хания добавил, что идея США включает налаживание ситуации
в секторе Газа путем проведения политических реформ и признания
палестинской субъектности.ХАМАС, с 2005 года контролирующий сектор
Газа, признана Соединенными Штатами террористической организацией,
Вашингтон не ведет с ней прямых переговоров.6 декабря президент США
Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей
Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город.18
декабря США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности
ООН, отвергавшую односторонние действия Вашингтона в
отношении статуса Иерусалима. Документ внесла делегация Египта.
Инициативу поддержали все члены Совбеза ООН, в том числе и
Украина.21 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию,
содержащую призыв отказаться от изменения статуса
Иерусалима. Против документа выступили США, Израиль, Гондурас,
Гватемала, Науру, Микронезия, Маршалловы Острова, Палау и Того.24
декабря президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил о намерении
перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим.Израиль
занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает
весь город своей столицей. Палестинцы в свою очередь хотят объявить
Восточный Иерусалим столицей своего государства.Административная
столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская
национальная власть базируется в Рамалле.
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