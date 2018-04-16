Существуют опасения, что конфуз в Сирии заставит Путина искать реванша на Востоке Украины.

Атака Москвы в ответ на ракетные удары по химическим объектам в Сирии началась сразу в субботу, 14 апреля. Это было и на Совете безопасности ООН, и в любимых Кремлем соцсетях. Активность российских интернет-троллей за сутки возросла на 2000%, информирует svodka.net.

«За последние 24 часа активность российских троллей увеличилась на 2000%, следовательно мы будем держать вас в курсе событий», — сказала пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

В Москве придумали узаконить пиратство и лишить иностранные компании авторских прав и патентов. Это должно стать ответом Владимира Путина и его вассалов тем, кто их лично обидел.

Экономика России все больше становится блокадной, а ее олигархи на Западе все более похожи на изгоев.

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По кому ударили западные санкции?

В новом списке – 24 бизнесмена и чиновника – все близкие к Путину, а также 14 компаний, которые принадлежат им и их родственникам. Акции этих компаний на мировых биржах начали быстро падать, что вызвало панику. Конечно, речь идет о финансовой панике. Только она способна растоптать всемогущих миллиардеров. Еще недавно граждане мира — эти люди и их собственность — для остального мира стали зараженными чумой.

«С начала внедрения санкций за прошедшую неделю российский индекс упал на 12%. Эти активы становятся токсичными. Нельзя к ним прикасаться. Нельзя предоставлять кредиты», — отметил биржевой аналитик Егор.

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Больше только пострадал миллиардер Олег Дерипаска. Контролируемый им холдинг «РусАл» – это 6% мирового производства алюминия. Только за понедельник Дерипаска стал беднее на 2 миллиарда долларов.

Почему Дерипаска?

Показательное наказание. Грубый намек другим олигархам – завтра то же может произойти и с вами. Но почему выбрали именно его? Причин несколько. Алюминий, производство которого в США почти исчезло. Трамп должен показать американцам, что он действительно беспокоится о возвращении рабочих мест, которые украла глобализация. Вторая причина расправы над Дерипаской – недавняя мыльная опера с Настей Рыбкой. Там он – альфа-самец и мачо. А здесь – почти разоренный бизнесмен, который теперь сможет выжить лишь за счет бюджетной помощи.

«На самом деле Дерипаска может потерять все, но российский бюджет будет пытаться ему все компенсировать», — считает финансист Сергей Фурса.

Как новые санкции влияют на Россию?

Россияне напуганы. Большинство опрошенных москвичей просто отказались говорить про экономику, политику и уровень жизни. Об этом в России опять говорят только на кухнях. Здесь планомерно ограничивают свободу слова. На этой неделе запретили известный сервис Телеграмм, где слишком много анонимных политических каналов. Более того – всех, кто устанавливает специальные анонимайзеры для беспрепятственного доступа к запрещенным сайтам, Путин предлагает наказывать. Бизнесмены, которые пока не попали в санкционные списки, поставлены перед выбором: выводить из страны бизнес или ждать собственного часа.

«Экономический прогноз для России довольно печальный. Даже если по какому-то чуду санкции будут отменены, их действие уже будет ощущаться десятилетия. Она действительно лишается будущего. Это технологически недоразвитая страна, которая использовала финансовые ресурсы Запада для того, чтобы развивать себя», — убежден прежний дипломат Богдан Яременко.

Будет ли продолжение санкций?

В конгресс США уже внесен новый законопроект о санкциях. Новый удар — наказание за участие России в отравлении Сергея Скрипаля. На этот раз под прицелом – банковский сектор. Предусмотрен полный запрет на все финансовые операции, связанные с государственным долгом России.

Как ответит Россия?

«Государственная дума — это орган, который ничего не решает. Они могут придумать любые санкции в ответ, например, ходить без шапок», — сказал Дмитрий Некрасов, российский оппозиционный политик.

Единственная настоящая контрсанкция, которую могла бы ввести Россия – перестать продавать европейцам нефть и газ. Но это убило бы Россию быстрее любых западных санкций. Поэтому в новом законопроекте Государственной думы запреты более прозаичные – алкоголь, табак, сотрудничество в высокотехнологичных отраслях. А еще Москва решилась на немного абсурдный ответ – обещание массового промышленного пиратства. Если компания откажется поставлять в Россию какую-то продукцию, ее просто будут копировать.

В СССР такое уже проходили. Сегодня оказалось, что большинство советских промышленных товаров почти полностью копировались с западных аналогов. Это также касалось военной техники, фильмов и даже детских книг.

Присоединится ли к санкциям Украина?

На следующей неделе СНБО рассмотрит возможность введения санкций, аналогичных американским. Однако украинские экономисты советуют понять: эффект санкций заключается в нанесении экономического ущерба стране-агрессору, а не в нанесении ущерба собственной экономике. Введение полномасштабных санкций против России ударило бы по украинцам значительно больше, чем по агрессору.

«Санкции больше бьют по Украине, чем по России. Поэтому рациональность этих санкций под вопросом», — полагает Фурса.

Повлияет ли эта неделя на войну на Донбассе?

Существуют опасения, что конфуз в Сирии заставит Путина искать реванша на Востоке Украины. Секретарь СНБО говорит о 260 тысячах российских солдат и эшелонированной системе наступления на украинской границе. А в СБУ заявляют о подготовке в начале осени массовых провокаций.

«Знаем о существовании в окружении Путина группы, которая поставила себе цель создать предпосылки для ввода в Украину уже осенью этого года российских войск для защиты русскоговорящего населения. Для этого планируют задействовать криминалитет. Для избиения участников пророссийских мероприятий и крестных ходов», — заявили в СБУ.

И цена полномасштабного вторжения для России – это миллиарды долларов и десятки тысяч жизней собственных солдат.

У Путина летом будет самое важное испытание – Чемпионат мира по футболу. Одолеет ли страна, которая все плотнее окружается железным занавесом, такое колоссальное напряжение? Пока новый президентский срок Путина принес РФ только новые финансовые, политические, экономические и военные поражения. Цивилизованный мир, кажется, решил доказать, что поражением для РФ является сам Путин.

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