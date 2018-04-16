Спецслужбы Соединенного королевства готовы к возможной атаке кремлевских хакеров, заявили представители разведки британской газете The Times. В британской разведке уверяют, что готовы к возможной хакерской атаке Фото: ЕРА Источник в разведке заявил изданию, что спецслужбы готовы к возможной атаке кремлевских хакеров. По словам инсайдера, Россия, вероятно, традиционно постарается вызвать в стране "замешательство и хаос".По словам инсайдеров, соответствующее предупреждение передали премьер-министру Соединенного королевства Терезе Мэй вскоре после нанесения Лондоном авиаударов в Сирии.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали.По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, министр финансов США Стивен Мнучин 16 апреля объявит о новых санкциях против России за поддержку сирийского режима. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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