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Российские хакеры могут опубликовать компромат на британских политиков - The Times
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16.04.2018 07:46
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Спецслужбы Соединенного королевства готовы к возможной атаке
кремлевских хакеров, заявили представители разведки британской
газете The Times. В британской разведке уверяют, что готовы к
возможной хакерской атаке Фото: ЕРА Источник в разведке заявил
изданию, что спецслужбы готовы к возможной атаке кремлевских
хакеров. По словам инсайдера, Россия, вероятно, традиционно
постарается вызвать в стране "замешательство и хаос".По словам
инсайдеров, соответствующее предупреждение передали
премьер-министру Соединенного королевства Терезе Мэй вскоре после
нанесения Лондоном авиаударов в Сирии.В ночь на 14 апреля США,
Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в
Сирии. Спецоперация стала ответом на применение
химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7
апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные
страны обвиняют в инциденте сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО
в Сирии в отражении атаки США и их союзников не
участвовали.По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, министр
финансов США Стивен Мнучин 16 апреля объявит о новых санкциях
против России за поддержку сирийского режима.
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