В течение 15 апреля боевики на Донбассе 59 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, сообщили в штабе АТО. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года Фото: ЕРА "За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили игнорировать режим полного прекращения огня. Агрессор совершил 59 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины... В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранение. Еще один наш воин получил боевое травмирование. Пострадавших военнослужащих доставили в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь", – сказано в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1923686977642099 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что с 30 марта на Донбассе начнет действовать пасхальное перемирие, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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