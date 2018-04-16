За прошедшие сутки, 15 апреля, боевики игнорируя режим полного прекращения огня, осуществили 59 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за сутки от 15 апреля.

На Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов враг открывал огонь по защитникам Павлополя, Лебединского и Новотроицкого, а из минометов калибра 82 мм – обстреляны защитники Песков и Павлополя. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по нашим укреплениям в районе Авдеевки, Каменки, Шахты "Бутовка", Верхнеторецкого, Пищевика, Широкиного и Гнутового. Кроме этого, вооружение БМП они применили по украинским опорным пунктам близко Песков и Талаковки, крупнокалиберные пулеметы – под Опытным, стрелковое оружие – в районе Славного, Березового и Лебединского, а неподалеку Новотроицкого – велся снайперский огонь, сообщают в штабе.

На Луганском направлении боевики применили запрещенные 120 мм минометы по защитниках Луганского, Троицкого и Светлодарска. Кроме этого, близко Луганского и Светлодарска боевики вели огонь из 82 мм минометов, неподалеку Новолуганского и Новгородского – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а из вооружения БМП – под Луганским и Троицким.

Кроме этого, вследствие обстрелдов один украинский защитник получил ранение. Еще один воин получил боевую травму. Пострадавших военнослужащих доставили в лечебные учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь.

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