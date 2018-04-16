Хлеб из магазина можно считать относительно полезным только при условии, что он ржаной. Обычный только повышает уровень сахара в крови, увеличивает аппетит и провоцирует создание новых жировых запасов.

Хотя пшеница является полезной, для промышленной выпечки используют рафинированную муку, которая не содержит витаминов, пишет портал «Нealthinfo«.

«Высококачественное зерно часто идет на экспорт. Для внутреннего производства хлеба берут остаточное. Нередко это испорченная насекомыми пшеница, с плесенью, больная. На хлебозаводах такую ​​пшеницу «разгоняют» химикатами и используют для ее обработки хлорку, чтобы сделать максимально пригодной для выпечки хлеба в соответствии с техтребованиями», — сказал эксперт Олег Солнцев.

Просроченный хлеб продают повторно — под видом сухарей. Кроме того, свежие изделия и сдоба вызывают зависимость на уровне мозга. В дальнейшем это приводит к болезням.

Наиболее безопасным, по мнению Солнцева, является непышный ржаной хлеб с минимальным количеством примесей.

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