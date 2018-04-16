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Brent торгуется ниже 72 долл. за баррель
16.04.2018 08:00

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в понедельник утром упали в цене до 71,87 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:13, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,98%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 66,85 доллара за баррель, потеряв 0,80%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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