Украинский теннисист Денис Молчанов и словак Игорь Зеленай стали победителями парных соревнований на челленджере ATP "Open Citta Della Disfida", который проходил в Берлет (Италия).

В финале украинская-словацкий дуэт, посеянный под третьим номером, уверенно переиграл лидеров посева - уругвайско-аргентинскую пару Бехар / Гонсалес - 6: 1, 6: 2, передает со ссылкой на .

Призовой фонд данных соревнований составил 43 тысяч евро.

Ранее в этом году Молчанов и Зеленай выступили в финале "Челленджер" в Шэньчжэне, а также стали победителями турнира "ATP Challenger Tour" в Чжухае.

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