Самоубийства случились практически одновременно в воскресенье. 15 апреля.

В Киеве 15 апреля застрелились два сотрудника СБУ, информирует svodka.net.

Об этом сообщил журналист Станислав Речинский на своей странице в Facebook, назвав имена погибших.

«В 22:46 от дежурного по ЧП Киево-Святошинского р-на Киевской области получено сообщение о поступлении информации о самоубийстве г-на Вовчка Олега (полковник, последняя должность в СБУ – замначальник киевского главка, уволился в прошлом году) 08.04.78 г.р. путем выстрела из нарезного оружия – пистолета «Зауэр» N U825621. Инцидент произошел в Киево-Святошинском районе, в селе Михайловская Рубежовка», – говорится в сообщении.Об инциденте рассказал сын гражданской жены.

Второе самоубийство произошло в 14:15.

На «102» поступил звонок от жены сотрудника Департамента защиты национальной государственности СБУ Ткаченко Сергея Николаевича (1985 г.р.), поступило сообщение, что ее муж выстрелил себе в голову из пистолета Макарова. На месте происшествия работает реанимационная бригада и находятся работники полиции.

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