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Зеленский: Украина - Apple, которая начинает свой путь в гараже
29.10.2019 13:13
Зеленский заявил, что Украина находится на раздорожье и готовится к прорыву
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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