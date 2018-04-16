Целью ракетных ударов США и союзников по Сирии было сказать «нет» химическому оружию, и эта нападение не остановит войну в этой арабской стране.

Об этом заявил в интервью BBC глава МИД Британии Борис Джонсон.

По его словам, действия США, Великобритании и Франции не переломили ход конфликта и не касались смены режима Башара Асада, однако рассчитывают, что это станет сдерживающим фактором для более «варварских» химических нападений.

Он отметил, что это вмешательство союзников должно было остановить нарушения использования химического оружия в Сирии. Он уверен, что этот ракетный удар не прекратит войну на сирийской земле.

«Главная цель – сказать «нет» варварскому использованию химического оружия», – заявил Джонсон.

Дипломат добавил, что если снова будет осуществлена химическая нападение, то союзники изучат варианты ответа.

Напомним, поводом для нанесения удара по Сирии стал случай 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Сообщалось, что по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен правительственными войсками Сирии на город Дума. Волонтерская организация опубликовав фото тел погибших, отметила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

В свою очередь Пентагон раскрыл детали атаки на Сирию. 14 апреля США, Франция и Великобритания только выпустили 105 ракет. По объекту в районе Дамаска выпустили 76 ракет. По второй цели в провинции Хомс было выпущено 22 ракеты, причем в этом ударе участвовали все три страны. Третий объект – бункер, в котором, как утверждают США, хранилось химическое оружие, был атакован семью ракетами. Удары уничтожили все заданные цели.

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