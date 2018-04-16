объясняет, почему недостаточно просто свести вместе аграриев с айтишниками.

Если несколько лет назад публичные украинские агрохолдинги могли удивить инвесторов планами расширения земельного банка, то сегодня нужен новый подход. Большинство нашли его в оптимизации и инновациях. Параллельно с презентациями перед инвесторами в Лондоне или Варшаве создаются новые департаменты и позиции, открываются вакансии, закупаются дроны. Некоторые даже запускает свои AgTech акселераторы. Так насколько инновационными являются наши агроинновации? . Об этом сообщает "Лiга.Бизнес, информирует svodka.net.

Когда Майкл Хорш сравнивал украинских фермеров с европейскими в Украинском Доме в Давосе, он сказал, что некоторые из них уже находятся на высоком технологическом уровне и ничем не уступают коллегам из Евросоюза. Очевидно, он имел в виду украинские агрохолдинги. Действительно, большинство из них имеют хороший доступ к капиталу, относительно новую технику, доступ к качественному консалтингу, качественные средства производства и мотивированных менеджеров.

Многие из этих компаний являются публичными, следовательно постоянно должны советовать инвесторов в своем успехе в будущем. Если раньше почти любой украинский агрохолдинг мог удивить акционеров высокой маржой и планами по расширению земельного банка, то сегодня это почти не работает. Именно следовательно в фокусе оказались повышение эффективности и внедрение инноваций.

Сектор AgTech растет бешеными темпами в течение последних двух лет. Если раньше состоятельные компании только покупали какие-то технологии из-за рубежа, то сейчас они или развивают собственные, или поддерживают разработки команд молодых украинских ИТ-специалистов. Почти каждый агрохолдинг имеет собственный ИТ-департамент, который пытается изобрести лучший велосипед в мире. Чуть ли не ежемесячно мы видим AgTech-инновационные форумы в Киеве, сводящие между собой амбициозных разработчиков и тех, кто хотел бы на них заработать.

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Что же со всем этим не так? Откровенно — это нехватка инноваций в тех инновациях.

В Украине трудно найти агрохолдинг, который не называл бы себя «инновационным». Компании создают очень красивые презентации, снимают вдохновляющие видеоролики или пишут статьи о том, насколько инновационно уникальными они есть. Некоторые даже вставляют слово «инновации» в название компании, имея годовую урожайность озимой пшеницы на уровне 5,7 т/га.

Однако вся инновационность сводится к двум вещам. Первая — как можно меньше работников на гектар. Вторая — больше урожая с одного гектара. На самом деле мы видим очень ограниченную интерпретацию агроинноваций, которые даже не являются инновациями в других странах.

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CRISPR-Cas, фенотипинг, засушливостойкие гибриды, растительные источники белка, проблемы отслеживаемости, постоянство (экологичность) питания — это лишь несколько тем, обсуждаемых на Западе под тегом агропродовольственных инноваций.

В Украине дискуссия уже является серьезной, когда у кого-то летают беспилотники, что-то измеряют сенсоры, а спутники посылают NDVI 3 раза в год.

Почему сложилась такая ситуация? Просто потому, что добиться реального развития реальных инноваций в агропродовольственном секторе невозможно, только сведя вместе агрохолдинги и айтишников. Так же как нельзя ожидать прорыва в автопроме, объединив усилия нескольких хороших водителей и JAVA-разработчиков.

Ученые не вовлечены, провайдеры техники, поставщики средств производства, университеты, переработчики, правительство также почти не вовлечены. Лобовая конкуренция в современном мире больше не работает. Зато коопетиция (от англ. «Coopetition») может быть решением. Развитие специализированных кластеров должно быть приоритетным для Украины, учитывая наши региональные особенности. В кластерной философии мы говорим о triple helix (наука, бизнес, правительство), но для развития агропродовольственных инноваций в Украине требуется привлечение еще более широкого круга членов экосистемы.

Вероятно, для лидерства в этих процессах должна быть создана новая интегрирующая организация, но для начала наши ключевые стейкхолдеры должны понять — их инновационный успех в будущих периодах во многом зависит от способности объединять, сотрудничать и привлекать.

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