Ввоскресенье, 15 апреля, в Братиславе более 30 тысяч словаков вышли в на антиправительственный протест из-за убийства журналиста Яна Куцияка, сообщает Укринформ.

Стоит отметить, что подобный протесты прошли также в городе Гуменне на востоке Словакии. Активисты также требовали увольнения начальника полиции Тибора Гаспара.

По данным местных СМИ, организаторы протестов заявили, что отставки главы правительства Роберта Фицо и главы МВД Роберта Калинака в марте не вернули доверия словаков к власти.

Как сообщал svodka.net ранее, руководитель Министерства внутренних дел Словакии Роберт Калиняк заявил, что к расследованию убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушки были привлечены специалисты Федерального бюро расследований .

Напомним, сотрудники правоохранительных органов Словакии задержали подозреваемого в убийстве журналиста Яна Кучака.

Также напомним, что после убийства журналиста Яна Кучака и его девушки в Словакии два ближайших соратника премьер-министра страны Роберта Фицо подали в отставку на время проведения расследования по делу.

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