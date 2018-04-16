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Российские военные корабли блокировали британскую субмарину в Средиземном море
16.04.2018 08:14
Российские военные корабли блокировали британскую субмарину в Средиземном море Британскую субмарину заблокировали российские корабли. Фото: ТСН

Во время ракетного удара по Сирии, который нанесли США, Великобритания и Франция, российские военные корабли, самолеты и подводные лодки блокировали одну из британских субмарин класса Astute с ракетами в Средиземном море.

Об этом сообщает The Sunday Times.

Подводная лодка пыталась избежать обнаружения. На нее «охотились» два российских фрегата и самолет, пишет издание.

Также в блокировании приняли участие две подводные лодки класса «Кило», оснащенных торпедами и противокорабельными ракетами, которые западные военно-морские эксперты называют «черная дыра», поскольку они довольно тихие, и их следовательно трудно обнаружить. До этого лодки базировались в порту сирийского города Тартус, однако незадолго до атаки покинули порт.

На помощь британской субмарине пришел американский самолет Boeing P-8 Poseidon, который отслеживал российские корабли и самолеты.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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