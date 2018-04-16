Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал свой план по возвращению оккупированной территории Донбасса в состав Украины.

В интервью «Украинской правде Аваков озвучил пункты под названием «тактика мелких шагов, которым аплодируют все», информирует svodka.net.

По мнению главы МВД, реинтегрировать сразу всю территорию оккупированного Донбасса не получится даже при помощи миротворцев ООН.

«Голубых касок» столько нет – на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район… План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и «голубые каски», и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону», – пояснил Аваков.

В данном случае, по его словам, неважно, кто победит на этих выборах.

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«Я глубоко убежден, что на местных выборах там в большинстве случаев выберут кого-то с откровенно проимперскими взглядами. Но, в стратегической перспективе, это не так и важно», – добавил министр.

После этого, главное – сформировать переходную администрацию.

«На основе этих новых, избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины. Туда должна прийти центральная власть вместе с украинскими полицейскими силами», – подчеркнул Аваков.

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Затем, согласно плану главы МВД, в Украине должен быть принят закон об амнистии.

«Он должен касаться абсолютно всех, кроме тех, у кого на руках кровь, кто убивал наших солдат, участвовал в репрессиях против мирного населения. На них амнистия не распространяется, они в глазах нашего государства – преступники и должны понести законное наказание!» – отметил он.

Также Аваков уверен, что Украине придется принять закон «о коллаборантах», который определит статус каждого человека, живущего на оккупированных территориях.

«Официально установить, что он такой же гражданин Украины, как и все остальные. Он или жертва, которых большинство, или участник, но не критический. Или все же заслуживает меры порицания», – пояснил он.

Министр подчеркнул, что нужно будет решать вопросы с «переходным статусом» оккупированных территорий. Во-первых, это будет касаться какого-то специального экономического статуса – территория должна будет восстанавливаться после оккупации опережающими темпами.

Кроме того, Аваков допустил совместное патрулирование украинских сил МВД с местными представителями территориальных громад.

«Дальше начинается восстановление инфраструктуры и повышение качества жизни людей, которые находились в оккупации. Пришли, восстановили подачу воды, горячей воды, электроэнергии, восстановили нормальную школу, начинаем выдавать нормальные украинские паспорта», – считает политик.

При этом министр уточнил, что при выдаче документов должна быть специальная степень проверки людей с оккупированных территорий, чтобы «мы не выдавали кому попало украинские паспорта, а только украинским гражданам».

Согласно его плану, постепенно жители оккупированных территорий вступают в гражданские права нормальных украинцев и получают соответствующее качество жизни.

«После только этого простой человек, которого достало жить в резервации, начинает сравнивать. Мы, со своей стороны, также сравниваем – с условной Горловкой или Новоазовским районом. Верю, не верю? Пошло, не пошло?» – пояснил министр.

«И если «верю», то идет второй шаг – эту же самую процедуру повторяем на следующих, соседних, условно, пяти районах. На сколько хватает сил и доверия», – добавил он.

Аваков допустил, что люди с оккупированных территорий будут поражены в правах в отношении выборов в центральные органы власти – парламента, президента и так далее. Но это нормальная международная практика.

«Если это все реализовать, то постепенно мы сможем выйти на ситуацию, когда украинские пограничники стоят на границе Украины и России, полностью обеспечивая контроль. Вместе с ними стоят «голубые каски», о которых договаривается Порошенко», – заключил глава МВД.

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