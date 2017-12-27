Агенты Национального антикоррупционного бюро, которых 29 ноября задержали по подозрении в провокации и даче взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой, не имели допуска к гостайне, хотя этого требует закон, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Луценко: Эта ситуация порадовала известных коррупционеров-депутатов Фото: Юрій Луценко / Facebook "Мы не обнародовали сходство людей с конкретными фамилиями, которые были задержаны при вероятной провокации взятки, с агентами, известными всей стране. К сожалению, это сделала в своем заявлении именно пресс-служба НАБУ. О том, что госпожа Сикорская является агентом Екатериной, заявили именно они", – отметил он.По словам Луценко, "негласные штатные работники НАБУ, согласно закону, должны получить допуск к секретности"."К сожалению, этого сделано не было. И это ставит под вопрос не наше взаимодействие, а доказательства, которые они (агенты. – ) получили", – сказал генпрокурор.Луценко считает, что "эта ситуация порадовала известных коррупционеров-депутатов, которые теперь имеют много доказательств проблемности действий НАБУ".29 ноября издание "Цензор.НЕТ" сообщило, что Служба безопасности Украины задержала семь сотрудников НАБУ, которые работали под прикрытием, между них – "агент Екатерина" (Сикорская), известная по делу народных депутатов Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата (внефракционный), а также сотрудника НАБУ Сергея Боярского.30 ноября Генпрокуратура сообщила одному из задержанных о подозрении в провокации и даче взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой. 5 декабря о подозрении сообщили еще двум сотрудникам бюро. 1 декабря ГПУ опубликовала видео с фотографиями агентов НАБУ. Также показали их автомобили с незаретушированными номерными знаками.В НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе, и назвали такие действия правоохранителей "диверсией".После инцидента бюро прекратило все операции под прикрытием.3 декабря Луценко отметил, что "все так называемые агенты НАБУ" получили работу с нарушением украинского законодательства – без открытого конкурса. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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