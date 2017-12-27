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Луценко заявил, что агентов НАБУ, работавших под прикрытием, рассекретила пресс-служба НАБУ
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27.12.2017 01:57
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Агенты Национального антикоррупционного бюро, которых 29 ноября
задержали по подозрении в провокации и даче взятки первому
заместителю председателя Государственной миграционной службы
Украины Дине Пимаховой, не имели допуска к гостайне, хотя этого
требует закон, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Луценко: Эта
ситуация порадовала известных коррупционеров-депутатов Фото: Юрій
Луценко / Facebook "Мы не обнародовали сходство людей с конкретными
фамилиями, которые были задержаны при вероятной провокации взятки,
с агентами, известными всей стране. К сожалению, это сделала в
своем заявлении именно пресс-служба НАБУ. О том, что госпожа
Сикорская является агентом Екатериной, заявили именно они", –
отметил он.По словам Луценко, "негласные штатные работники НАБУ,
согласно закону, должны получить допуск к секретности"."К
сожалению, этого сделано не было. И это ставит под вопрос не наше
взаимодействие, а доказательства, которые они
(агенты. – ) получили", – сказал
генпрокурор.Луценко считает, что "эта ситуация порадовала известных
коррупционеров-депутатов, которые теперь имеют много доказательств
проблемности действий НАБУ".29 ноября издание "Цензор.НЕТ"
сообщило, что Служба безопасности Украины задержала семь
сотрудников НАБУ, которые работали под прикрытием, между них –
"агент Екатерина" (Сикорская), известная по делу народных
депутатов Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава
Розенблата (внефракционный), а также сотрудника НАБУ Сергея
Боярского.30 ноября Генпрокуратура сообщила одному из
задержанных о подозрении в провокации и даче взятки первому
заместителю председателя Государственной миграционной службы
Украины Дине Пимаховой. 5 декабря о подозрении сообщили еще
двум сотрудникам бюро. 1 декабря ГПУ опубликовала видео
с фотографиями агентов НАБУ. Также показали их автомобили с
незаретушированными номерными знаками.В НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ
незаконно вмешались в спецоперацию, направленную на выявление
участников организованной преступной группировки в Государственной
миграционной службе, и назвали такие действия правоохранителей
"диверсией".После инцидента бюро прекратило все операции под
прикрытием.3 декабря Луценко отметил, что "все так называемые
агенты НАБУ" получили работу с нарушением украинского
законодательства – без открытого конкурса.
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