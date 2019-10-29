Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

"В Офисе Президента Украины состоялось заседание рабочей группы по вопросам добровольцев - участников боевых действий на востоке Украины. В нем приняли участие представители добровольческого движения, волонтеры и народные депутаты. Участники обсудили законопроект № 2045-1 о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам - участникам АТО и ООС", - говорится в сообщении.

Заместитель руководителя ОП Анна Коваленко отметила, что глава государства определил этот законопроект для рассмотрения Верховной Радой как безотлагательный.

Коваленко также сообщила, что ведется работа над законопроектом о статусе военных капелланов. Кроме того, готовятся проекты законов о центрах территориального комплектования и о социальной поддержке резервистов.

В свою очередь Председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова отметила, что этот документ подписан представителями трех фракций парламента - «Слуга народа», «Голос» и «Батькивщина».

«Законопроект признает добровольцев и волонтеров и внедряет механизм, согласно которому людям, защитившим нашу границу в 2014 году и в начале 2015 года, предоставляется статус участников боевых действий», - отметила Третьякова.

По ее словам, в Комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поступили предложения ветеранских и волонтерских организаций относительно законопроекта о статусе добровольцев.

Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Верховной Рады 29 октября.

Кроме того, участники заседания рассмотрели организационные вопросы. Секретарем рабочей группы избрана доброволец и правозащитник Екатерина Котлярова.

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