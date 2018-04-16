|People"s Vote. В Британии запустили кампанию за второй референдум по Brexit
|16.04.2018 08:19
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Patrick Stewart, opening speaker at People's Vote launch #peoplesvote #patrickstewart #electricballroomПубликация от Maria Sobczyk (@marysiasobczyk) 15 Апр 2018 в 1:49 PDT
Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС.Официальная процедура выхода Британии из ЕС стартовала 29 марта 2017 года и займет два года.19 июня 2017 года в Брюсселе начались переговоры по Brexit. 7 декабря завершился первый этап диалога. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года в 23.00 по лондонскому времени (30 марта в 1.00 по Киеву).По данным издания BuzzFeed, анализ британского правительства о влиянии Brexit на экономику страны показал, что Соединенному Королевству будет хуже при любом смоделированном сценарии.19 марта Лондон и Брюссель согласовали сроки переходного периода после Brexit.23 марта на саммите Европейского союза в Брюсселе 27 стран ЕС одобрили основные положения будущих отношений с Великобританией после выхода из блока.
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