Победитель Евровидения-2014 решил публично рассказать о своем диагнозе после угроз разоблачения от бывшего друга.

Кончита Вурст призналась в положительном ВИЧ-статусе, информирует svodka.net.

Певец отметил, что благодаря лечению он здоров.

Австрийский актер Томас Нойвирт, известный как Кончита Вурст, сообщил в Instagram о своем положительном ВИЧ-статусе.

По словам певца, этот диагноз ему поставили еще много лет назад, но он не хотел публично афишировать ВИЧ-положительный статус. Однако один из близких в прошлом Нойвирту людей стал угрожать ему распространением этой информации.

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«Я никому не позволю пугать меня и влиять на мою жизнь», − подчеркнул певец в публикации.

Нойвирт отметил, что семья и близкие были в курсе его диагноза и благодаря лечению он здоров и полон сил.

Напомним, Нойвирт обрел мировую известность после победы на песенном конкурсе Евровидение-2014 в сценическом образе женщины с бородой.

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