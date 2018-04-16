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В Белом доме заявили, что Трамп выведет военных США из Сирии настолько быстро, насколько возможно
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16.04.2018 08:26
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что переубедил своего
американского коллегу Дональда Трампа по поводу скорого вывода
военных США из Сирии. В Белом доме заявили, что цели Трампа не
изменились. Белый дом: В задачи США в Сирии входит полный разгром
ИГИЛ Фото: ЕРА 15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил,
что его американский коллега Дональд Трамп изменил свое мнение по
поводу скорого вывода войск из Сирии.По словам Сандерс, "миссия США
в Сирии не изменилась". Она добавила, что Трамп ясно дал понять о
своем намерении вывести военных США "настолько быстро, насколько
это возможно".Пресс-секретарь Белого дома добавила, что в задачи
США в Сирии входит "полный разгром ИГИЛ", а также предотвращение
возвращения боевиков "Исламского государства". Она сообщила, что
США ожидают большей ответственности за регион со стороны союзников
как в финансовом, так и в военном плане.3 апреля Трамп объявил, что
в скором времени примет решение о выводе войск США из Сирии,
но не уточнил сроков. По данным газеты The New York Times, в
Сирии находится около 2 тыс. американских военных.Война в
Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях
участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные
исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2014
года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с
США. В сентябре 2015 года к конфликту в Сирии
присоединилась Россия, в августе 2016-го – Турция.В
ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары
по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом
на применение химического оружия в городе Дума в
Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные
страны обвиняют в инциденте сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.
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