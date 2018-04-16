Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что переубедил своего американского коллегу Дональда Трампа по поводу скорого вывода военных США из Сирии. В Белом доме заявили, что цели Трампа не изменились. Белый дом: В задачи США в Сирии входит полный разгром ИГИЛ Фото: ЕРА 15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его американский коллега Дональд Трамп изменил свое мнение по поводу скорого вывода войск из Сирии.По словам Сандерс, "миссия США в Сирии не изменилась". Она добавила, что Трамп ясно дал понять о своем намерении вывести военных США "настолько быстро, насколько это возможно".Пресс-секретарь Белого дома добавила, что в задачи США в Сирии входит "полный разгром ИГИЛ", а также предотвращение возвращения боевиков "Исламского государства". Она сообщила, что США ожидают большей ответственности за регион со стороны союзников как в финансовом, так и в военном плане.3 апреля Трамп объявил, что в скором времени примет решение о выводе войск США из Сирии, но не уточнил сроков. По данным газеты The New York Times, в Сирии находится около 2 тыс. американских военных.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года к конфликту в Сирии присоединилась Россия, в августе 2016-го – Турция.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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