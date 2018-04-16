Жена 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Барбара Буш после длительного лечения вернулась домой, где будет находиться под наблюдением близких. Об этом сообщает со ссылкой на NBC.

Это уже не первая за последнее время госпитализация 92-летней бывшей первой леди. О том, что Барбара Буш в больнице, стало известно после того, как ее представители сделали заявление, что женщина и ее близкие больше не будут искать новейших методов лечения, а сосредоточатся на "комфортном уходе".

"Ее окружают члены семьи, которых она очень любит, она высоко ценит многочисленные добрые слова, поступившие ей, особенно молитвы, которые возносят за нее", - говорится в заявлении, которое обнародовали представители президентской семьи.

Дополнительной информации о болезни жены бывшего президента США и матери еще одного американского президента пока нет. Известно только, что раньше у женщины была диагностирована базедова болезнь, а в 2009 году она перенесла операцию на сердце.

Вероятно, именно сообщение о состоянии здоровья Барбары Буш стало причиной того, что сайт CBS опубликовал новость о ее смерти.

"НЕ ПУБЛИКОВАТЬ - бывшая первая леди Барбара Буш ум*рла в возрасте 92 лет НЕ ПУБЛИКОВАТЬ", - таким был заголовок новости, которая провисела на сайте только несколько минут, однако не осталась незамеченной.

Напомним, умер оскароносный режиссер Милош Форман.

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