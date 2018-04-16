Если Россия решится на вмешательство в работу критической инфраструктуры Соединенного Королевства, Великобритания нанесет киберудар

Об этом со ссылкой на собственные источники в органах безопасности Великобритании пишет «The Sunday Times», передает со ссылкой на .

Так, в материале авторитетного издания говорится:

«Великобритания готова к проведению наступательной кибероперации против России, если Москва будет вредить национальной критической инфраструктуре (системы жизнеобеспечения,- прим.ред.)».

Уточняется, что речь идет прежде только о Национальной медицинской системе,а также сети , которые уже находятся «в режиме высокой готовности к отражению кибератак».

Однако, собеседник агентства отметил, что Великобритания будет действовать исключительно в рамках закона. «Невозможно полностью исключить вероятность того, что они найдут способ, чтобы навредить нам. Если они агрессивно пытаться преследовать нас, мы точно сможем им ответить. Однако, в отличие от России, мы придерживаемся закона, следовательно любые наши действия будут пропорциональными», — рассказала он.

Напомним, ранее эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные выбранными лабораториями, подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, которое использовалось в Солсбери при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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