Максим Бородин выпал из окна своей квартиры на 5-м этаже.

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В российском городе Екатеринбург умер журналист Максим Бородин, который первым написал о гибели членов отряда «ЧВК Вагнера» в Сирии. Он умер, не приходя в сознание, после того, как выпал из окна своей квартиры на 5-м этаже. Об этом сообщает издание «МБХ Медиа», информирует svodka.net.

Ранее сообщалось, что выпав из окна, журналист получил тяжелые травмы и впал в кому. Он был доставлен в городскую больницу.

Главный редактор РИА «Новый день», в котором работал Бородин, Полина Румянцева допускает возможность, что смерть журналиста могла быть не случайной.

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«Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру, мы занимаемся этим. Если появится хотя бы какой-то намек на криминал, мы всем сообщим», — сказала она. По словам Румянцевой, для самоубийства у Бородина не было никаких оснований.

Бородин был между журналистов, которые первыми рассказали о гибели бойцов «ЧВК Вагнера» в Сирии после авиаудара международной коалиции 7 февраля.

9 февраля американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что 7 февраля в Сирии под авиаудар международной коалиции под командованием США попали российские наемники, которые пытались захватить нефтяное месторождение в районе поселка Хишам.

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В результате нападавшие были разбиты. По разным данным погибли от нескольких десятков до нескольких сотен человек, включая граждан России, вероятно, бойцов «ЧВК Вагнера».

Российские власти сначала отрицали гибель россиян, а впоследствии признали, что в результате столкновений пострадали десятки российских граждан. МИД России отмечает, что речь идет не о военнослужащих.

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