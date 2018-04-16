На заседании британского парламента 16 апреля премьер-министр
Тереза Мэй объяснит, что удар в Сирии получил международную
поддержку и призван предотвратить дальнейшее использование
химического оружия. Об этом сообщает The Guardian. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Мэй выступит в парламенте 16
апреля Фото: ЕРА Мероприятие запланировано в связи с тем, что Мэй
отказалась созывать парламент, чтобы обсудить участие государства в
сирийском ударе и получить для этого одобрение депутатов.Издание
пишет, что Мэй будет апеллировать к национальным интересам
Британии. В частности, она скажет о том, что принятые меры получили
широкую международную поддержку и призваны предотвратить дальнейшее
использование химического оружия в Сирии.В ночь на 14 апреля США,
Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в
Сирии. Спецоперация стала ответом на применение
химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, где 7 апреля
погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в
инциденте сирийское правительство. Министр иностранных
дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не
обнаружили в Думе доказательств химической атаки.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира