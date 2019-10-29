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Аваков заявил, что находящиеся в Золотом добровольцы закон не нарушали
29.10.2019 13:32
Аваков заявил, что в Золотом 28 октября были обстрелы
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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