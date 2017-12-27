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Сайдик призвал обеспечить достойные условия во время обмена удерживаемыми лицами на Донбассе
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27.12.2017 02:04
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Обмен удерживаемыми лицами на Донбассе имеет символическое значение
в период новогодних праздников, заявил спецпредставитель ОБСЕ в
трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в
Украине Мартин Сайдик. Сайдик: Этого ждали как заключенные, так и
их семьи Фото: osce.org "Я искренне приветствую тот факт, что
стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами 27 декабря 2017
года. Это является тем важным шагом, которого так ждали как
заключенные, так и их семьи. Данный гуманитарный жест имеет еще
большее символическое значение в период рождественских и новогодних
праздников", – отметил Сайдик.Он призвал "выразить уважение к
каждому человеку, подлежащему обмену".Главарь "ДНР" Александр
Захарченко заявил, что обмен удерживаемыми лицами между боевиками и
украинской стороной состоится 27 декабряпо формуле "306 на
74". Ориентировочное время – 13.00.Представитель Украины
в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по
урегулированию конфликта на Донбассе Ирина
Геращенко подтвердила дату обмена.Вечером 26 декабря самолет с
Геращенко, омбудсменом Валерией Лутковской, представителями ГПУ,
СБУ и Министерства обороны Украины вылетел на
Донбасс.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в
аэропорту Борисполь. По предварительной информации, спецрейс должен
прибыть в 19.00.
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