Обмен удерживаемыми лицами на Донбассе имеет символическое значение в период новогодних праздников, заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Мартин Сайдик. Сайдик: Этого ждали как заключенные, так и их семьи Фото: osce.org "Я искренне приветствую тот факт, что стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами 27 декабря 2017 года. Это является тем важным шагом, которого так ждали как заключенные, так и их семьи. Данный гуманитарный жест имеет еще большее символическое значение в период рождественских и новогодних праздников", – отметил Сайдик.Он призвал "выразить уважение к каждому человеку, подлежащему обмену".Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что обмен удерживаемыми лицами между боевиками и украинской стороной состоится 27 декабряпо формуле "306 на 74". Ориентировочное время – 13.00.Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко подтвердила дату обмена.Вечером 26 декабря самолет с Геращенко, омбудсменом Валерией Лутковской, представителями ГПУ, СБУ и Министерства обороны Украины вылетел на Донбасс.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. По предварительной информации, спецрейс должен прибыть в 19.00. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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