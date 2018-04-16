Президент США Дональд Трамп рассматривал три различных варианта нанесения удара по сирийской территории, один из которых предусматривал поражения российских и иранских объектов. Американский руководитель в результате утвердил гибридный вариант, который был воплощен в субботу, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает .

По данным издания, три опции были представлены в Белом доме министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Первый и наиболее умеренный вариант предусматривал нанесение ударов по сирийским объектам, которые имели, по данным Пентагона, отношение только к химоружию. Второй вариант расширял список целей за счет пунктов командования и исследовательских центров военного назначения. Третий, включавший вероятное поражение российских ПВО в Сирии, был нацелен на то, чтобы полностью сломить обороноспособность вооруженных сил арабской республики, не затрагивая правительственные объекты, утверждает издание.

По данным издания, сам Трамп предложил советникам рассмотреть возможность нанесения ударов по иранским и российским объектам на территории страны, если это понадобится для уничтожения сирийской военной техники. Мэттис выступил против такого сценария, предупредив об опасности действий. В результате американский президент остановился на гибридном варианте, включающий в себя обвал более 100 крылатых ракет на химические объекты в Сирии.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия. Таким образом страны ответили на применение химического оружия 7 апреля в городе Дума.

Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатакы.

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