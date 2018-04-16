Украинская гимнастка Ллия Подкопаева готовится к свадьбе с
бизнесменом из США, Игорем Дубинским. | Подкопаева готовится
к бракосочетанию Фото: Lilia Podkopayeva / Facebook Она приняла
участие в совместной фотосессии с ним для издания
Viva!.Бэкстейдж-видео разместили на YouTube-канале
журнала.ВИДЕОВидео: TheVivaua / YouTube
"Было сделано классическое предложение с кольцом, на которое был
получен положительный ответ. В дальнейшем у нас все запланировано,
но мы не хотим пока все рассказывать", – рассказал Дубинский,
будущий муж спортсменки, прежний киевлянин, который более 25 лет
живет в Атланте. Подкопаева была дважды замужем. С 2004 до
2009 года ее супругом был бизнесмен Тимофей Нагорный. В 2012 году
Подкпава вышла замуж за бизнесмена Виктора Костырко. Эти отношения
она не афишировала и не называла дату развода.
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