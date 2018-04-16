|Турчинов объявил о предстоящих испытаниях украинских крылатых ракет
|16.04.2018 08:47
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Масштабные испытания крылатых ракет украинского производства пройдут в конце 2018 года.
Об этом в кулуарах Киевского форума по безопасности заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
«Что касается подготовки крылатых ракет украинского производства, мы уже будем видеть и пусковую установку, и уже отработанную технологию производства этих ракет. И будут проведены серьезные испытания, не государственные, но довольно масштабные, где-то в конце этого года», — уточнил секретарь СНБО.
Напомним, испытания новейшего реактивного комплекса залпового огня «Ольха» от украинских производителей недавно состоялись на военном полигоне в Одесской области. Турчинов заявил, что новое украинское оружие превосходит по своим качествам российский аналог «Смерч».
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