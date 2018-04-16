Целый подземный город соединяет Верховную Раду, , и Администрацию президента.

Тайные бункеры, построенные в 30-ых годах, продолжают функционировать сегодня и готовы надежно уберечь властную верхушку не только от гнева народа, но и ядерного удара, пишет со ссылкой на .

Под грифом «не разглашения»

О существовании под Верховной Радой системы подземных туннелей говорят давно. Косвенно их существование подтверждает часть «катакомб», куда есть доступ для народных депутатов, помощников и прессы. Это единственный открытый проход под дорогой, соединяющей здание на Грушевского, 5 и дом на противоположной стороне – 18/2.

Этим подземным переходом с синими ковровыми дорожками, мраморными стенами и таким же массивным потолком, с электрическим пандусом на одном из спусков и несколькими «рамками-металлоискателями», пользуются парламентарии, когда на площади перед Радой проходят массовые акции протеста. Народные избранники, чтобы попасть «под купол», минуя недовольную толпу, в тишине, а в летнее время ещё и в прохладе, спокойно проходят по «подземке» на рабочие места в основное здание.

С этого же входа на 18/2 через несколько других подземных переходов, можно попасть в еще одно парламентское здание – комитетов на Садовой, 3А.

«Но это только малая часть того, что реально находится под нами. От нас спрятана целая разветвлённая сеть, фундаментальные сооружения, построенные на века. Я ходил по ним, в том числе, по коридорам, куда доступ имеет ограниченное количество людей. О подробностях я просто не имею права рассказывать, ведь подписывал бумагу о неразглашении. Могу сказать, что это настоящие бомбоубежища, которые оснащены всем необходимым на случай не просто войны, но и ядерного удара», – рассказал LB.ua Секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, нардеп БПП Иван Винник.

В Управлении госохраны нам также подтвердили, что доступ ко входам в секретные бункеры не просто под запретом для простых смертных. Это режимные объекты, которые постоянно охраняются.

«Рассказывать, а тем более показывать их, мы не можем. Это вопрос национальной безопасности», – отметил один из руководителей охраны парламента.

К слову, большинство самих же нардепов практически ничего не знают о секретных переходах, соединяющих все основные здания в правительственном квартале.

«Слышал, что такие подземные туннели есть. Но сам там никогда не был», – признался прежний военный батальона «Айдар» нардеп Олег .

Хотя, по его мнению, анализ событий Революции Достоинства, когда теперь уже быстрый Янукович то появлялся в Администрации, то исчезал оттуда, не выезжая из заблокированного квартала протестующими, логически подтверждает передвижение под землёй.

Позже якобы премьер перенял эту традицию «подземного» перемещения между Кабмином и Радой, когда по пятницам ему надо было выступать перед депутатами в рамках часа вопросов к правительству. Правда, сам Арсений Петрович в комментарии LB.ua эту информацию опроверг. «Зачем мне прятаться под землю?», – сказал экс-глава Кабмина.

На правах анонимности один из бывших сотрудников все-таки рассказал о некоторых деталях поражающей своими масштабами сети сооружений под землёй.

«Их построили ещё в 1936-1938 годах. Как раз, когда строился высший совет, Совмин. При Хрущеве строительство этих стратегических точек на случай техногенной атаки и ядерного удара было закончено. Все они оснащены вентиляцией, автономной системой очистки воды, автоматическими перекрытиями, которые блокируются в случае угрозы заражения радиацией. Такие объекты – не уникальны, они есть не только в Украине. С началом ядерной гонки, они были возведены по всему бывшему СССР и за океаном тоже. В Штатах на спуск по тревоге в подземный бункер президента и госсекретаря предусмотрено 5 минут. У нас – до 7 минут на случай запуска ракет с подводных лодок Атлантики и 14 минут с континента. Естественно, это устаревшие расчеты. Тем более, что сегодня основная угроза для Украины исходит от северного соседа», – сказал он.

По его сведениям, сетка разветвлённых проходов и бункеров достигает до 50 км.

«Центр столицы был соединён с так называемой «Святошинской галереей». Ещё при Сталине на Верховинной улице был возведён бункер глубиной 60 м с двумя выходами, откуда обеспечивалась быстрая авиационная эвакуация лидеров государства. Работает ли эта система сейчас, сложно сказать. Но то, что под правительственным кварталом и сегодня действует система сообщения, нет сомнения. Важно, что она многоуровневая. В Администрацию президента можно попасть разными путями: и по Шелковичной, и через из Кабмина и парламента. Также есть сообщения между зданием гостиницы «Киев» – с одной стороны, отелем «Украина» – с другой. Входят в этот «спрут» и здания комитетов не только на улице Садовой, но и напротив парламента, а также рядом с тем же «Киевом», где живут бесквартирные депутаты и спикер Андрей Парубий», – добавил он.

Бывший силовик также настаивает, что под 19-этажной гостиницей «Украина» до сих пор находится многоэтажная подземная система с госрезервом и запасами продовольствия на нижнем ярусе.

Тайное метро и «камеры спасения» для семей «верхушки»

И это ещё не все. По словам активиста Фундации региональных инициатив Виталия Селика, не первый год занимающегося исследованием , подземелье есть не только под Радой, АП, Нацбанком и гостиницей «Украина» (в советские времена – «Москва»).

«Подземное укрытие есть под зданием «Главпочтамт», оно продолжается до и ведёт к зданию Киевской горадминистрации. Эти туннели точно имеют свой выход на метро «Крещатик», – сказал он в общении с LB.ua.

Во время революции протестующие нашли через здание эту закрытую для людей станцию метро. Вероятно, именно с этим были связаны постоянные сообщения о минировании линий метро во времена Януковича, когда происходило «транзитное» движение.

Показательно, но все эти сооружения под Радой и АП рассчитаны на спасение только первых лиц государства. Но разве сильные мира сего не подумали о безопасности своих родственников-домочадцев?

«Одна из таких систем бомбоубежищ с вентиляцией и постоянной охраной даже ночью действует до сих пор прямо в центре Киева», – рассказала LB.ua одна из жительниц дома, который находится недалёко от парламента. Это один из так называемых «совминовских» домов. Их построили ещё в советские времена, рядом с кинотеатром «Зоряный» (бывшим офисом Януковича и Партии регионов) и Лаврой – с другой.

Большой кусок дорогой земли в самом сердце столицы около этих домов (где, кстати, в одном из подъездов застрелили главу Вадима Гетьмана и до сих пор проживают внуки советской партийной верхушки), не застраивают. На поверхности этой «голой» площадки видны только небольшие вентиляционные шахты.

«На самом деле эта зелёная зона – это старый ипподром и первый аэропорт . А под землёй — резервуары воды, которые предназначены на случай ЧП. Зона контролируется «Киевводоканалом» и действительно охраняется», – объяснил Селик.

Поэтому искать здесь следы «катакомб», по его мнению, не стоит. «Но их существование – неоспоримо. Это факт», – уверен он.

Хотя в парламенте эту информацию всячески продолжают отрицают.

«Все что рассказывают о нашем подземелье, это не больше, чем легенды. Многое – преувеличено. В действительности все намного проще», – сказал LB.ua один из руководителей Аппарата . Правда, наотрез отказавшийся показать секретные переходы.

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