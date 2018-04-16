Министр внутренних дел Арсен Аваков не считает возможной
реинтеграцию сразу всей территории оккупированного Донбасса.
Аваков: Я глубоко убежден, что на местных выборах там в
большинстве случаев выберут кого-то с откровенно проимперскими
взглядами Фото: Open Ukraine / Twitter "У меня есть свой
план. Он называется "тактика мелких шагов, которым аплодируют
все". Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю
территорию оккупированного Донбасса. "Голубых касок" столько
нет – на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря,
взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район. План
такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города
Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с
оккупированной территорией сразу берут под контроль и "голубые
каски", и украинские пограничники", – отметил он.По мнению Авакова,
не важно, кто победит на этих выборах. "Я глубоко убежден, что
на местных выборах там в большинстве случаев выберут кого-то с
откровенно проимперскими взглядами. Но, в стра
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