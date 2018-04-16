Министр внутренних дел Арсен Аваков не считает возможной реинтеграцию сразу всей территории оккупированного Донбасса. Аваков: Я глубоко убежден, что на местных выборах там в большинстве случаев выберут кого-то с откровенно проимперскими взглядами Фото: Open Ukraine / Twitter "У меня есть свой план. Он называется "тактика мелких шагов, которым аплодируют все". Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса. "Голубых касок" столько нет – на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район. План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и "голубые каски", и украинские пограничники", – отметил он.По мнению Авакова, не важно, кто победит на этих выборах. "Я глубоко убежден, что на местных выборах там в большинстве случаев выберут кого-то с откровенно проимперскими взглядами. Но, в стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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