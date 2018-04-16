Президент США Дональд Трамп пришёл в ярость, узнав о том, что Франция и Германия выслали меньше российских дипломатов, чем Соединённые Штаты.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По информации издания, Трамп планировал, что США не будут играть ведущую роль в вопросе высылки дипломатов, а сравняют число с европейскими союзниками. После официального объявления о высылке он «взорвался», узнав, что Франция и Германия высылают только четырёх российских дипломатов, в то время как США — 60.

Сотрудники администрации пытались убедить главу Белого дома в том, что общее число дипломатов, высланных Европой, было «приблизительно тем же», что в США, однако Трамп «кричал», что его «не волнует общее число».

По словам источников газеты, Трамп обвинил советников в дезинформации по вопросу масштабов высылки дипломатов.

«Было много ругательств», — отметили собеседники издания.

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