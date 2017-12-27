Обладатель "Золотого мяча", форвард "Динамо" Беланов записал песню о болельщицах. Видео
27.12.2017 02:12
Советский и украинский футболист, обладатель "Золотого мяча" 1986
года, прежний форвард киевского "Динамо" Игорь Беланов записал
песню "Катя Катерина". Запись опубликовал в YouTube аранжировщик
Виктор Дудко. "Игорь Беланов поздравляет всех болельщиц с
наступающим 2018 Новым годом и Рождеством Христовым!" – говорится в
подписи к видео. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке | Беланов поздравил болельщиц с наступающими
праздниками песней Скриншот: Виктор Дудко / YouTube Беланов
выступал за одесские команды "Черноморец" и СКА, за киевское
"Динамо", за "Боруссию" и "Айнтрахт" в Германии, за мариупольский
"Металлург".В составе "Динамо" стал чемпионом СССР 1985 и 1986
годов, обладателем Кубка СССР 1985, 1987 и 1990 годов.Провел 33
матча за сборную СССР, забил восемь голов. Сыграл два матча за
олимпийскую сборную СССР. Участник чемпионата мира 1986 года,
вице-чемпион Европы 1988 года.Признан лучшим футболистом Европы в
1986 году.В 2003–2004 годах был владельцем и президентом
швейцарского клуба "Виль".видео Видео: Виктор Дудко / YouTube