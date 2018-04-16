Президент США Дональд Трамп уже собрал почти 30 миллионов долларов на свое переизбрание в 2020 году. Об этом сообщили представители его кампании, передает со ссылкой на Reuters.

Указано, что согласно обнародованным в воскресенье данным, на кампанию по переизбранию на пост президента США в первом квартале этого года Дональд Трамп получил 10 миллионов долларов, таким образом он собрал уже 28 миллионов долларов наличными.

Его перевыборная кампания завершилась в 2017 году с наличными в размере 22 миллионов долларов.

Трамп предпочел - в отличие от своих предшественников - начать активно заниматься сбором средств в начале своего первого срока.

Трамп подал заявку на переизбрание в тот день, когда он занял свой пост, что стало необычным шагом для действующего президента. Обычно действующие президенты в США ждали второго года на посту, чтобы начать свою перевыборную кампанию.

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