Мэрия столицы Венесуэлы Каракаса начала выпуск собственной альтернативной валюты, которая называется карибе.

Новая валюта будет использоваться для покупки продуктов и товаров первой необходимости на специальных ярмарках, информирует svodka.net.

Как сообщает El Tiempo, пойти на этот шаг власти венесуэльской столицы заставило стремительное обесценивание боливара, курс которого на черном рынке колеблется в интервале между 250 и 300 тыс. за $1.

Как сообщается, новая валюта будет использоваться для покупки продуктов и товаров первой необходимости на специальных фестивальных ярмарках, которые будут проходить под эгидой мэрии на протяжении месяца.

При этом пункты, в которых боливары можно будет обменять на банкноты в 5,10, 20, 50 и 100 карибе по курсу 1000:1, будут открыты по всему городу.

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Обмен будет осуществляться по курсу, по которому 4 июня правительство Венесуэлы планирует деноминировать боливар, убрав с него три последних ноля.

Пока же местные власти выходят из положения созданием собственных региональных и даже муниципальных валют.

Так в стране уже ходят элорса и паналь, которые используются для внутрикоммунальных расчетов и оптовых закупок продовольствия.

Кроме того, недавно Венесуэла стала первой страной, запустившей собственную криптовалюту, обеспеченную нефтью — петро.

Экономический кризис в Венесуэле усугубился после смерти президента страны Уго Чавеса, с которой совпало падение цены на нефть.

Власти страны считают тяжелое положение результатом «экономической войны» со стороны США, однако многие жители связывают его с политикой президента Николаса Мадуро, сменившего Уго Чавеса на президентском посту.

Сам он, несмотря на регулярные акции протеста, перерастающие в массовые беспорядки, намерен баллотироваться на новый пятилетний срок.

Выборы президента Венесуэлы пройдут 22 апреля.

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