Во время посадки борта два колеса шасси взорвались, однако пилоту удалось стабилизировать самолет и завершить маневр. В результате инцидента никто не пострадал Фото: ЕРА Самолет прилетел в Галифакс из американского Орландо. Приблизившись к аэропорту член экипажа сообщил в пункт управления полетами о неполадках с посадочным устройством. К взлетно-посадочной полосе направили службы пожарной и аварийной помощи. В итоге пилот приземлился, хотя у самолета были спущены шины двух шасси. В результате инцидента никто не пострадал.В авиакомпании подтвердили телеканалу, что борт сел с двумя спущенными шинами, но отметили, что пока не могут сообщить подробности инцидента.Как рассказали корреспонденту агентства "Укринформ" в аэропорту, во время посадки два колеса шасси взорвались, однако пилоту удалось стабилизировать самолет и завершить маневр.Какое-то время две посадочные полосы были перекрыты – самолет отбуксировали в безопасное место. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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