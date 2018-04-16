Во время посадки борта два колеса шасси взорвались, однако пилоту
удалось стабилизировать самолет и завершить маневр. В результате
инцидента никто не пострадал Фото: ЕРА Самолет прилетел в Галифакс
из американского Орландо. Приблизившись к аэропорту член
экипажа сообщил в пункт управления полетами о неполадках с
посадочным устройством. К взлетно-посадочной полосе направили
службы пожарной и аварийной помощи. В итоге пилот приземлился,
хотя у самолета были спущены шины двух шасси. В результате
инцидента никто не пострадал.В авиакомпании подтвердили телеканалу,
что борт сел с двумя спущенными шинами, но отметили, что пока не
могут сообщить подробности инцидента.Как рассказали корреспонденту
агентства "Укринформ" в аэропорту, во время посадки два колеса
шасси взорвались, однако пилоту удалось стабилизировать самолет и
завершить маневр.Какое-то время две посадочные полосы были
перекрыты – самолет отбуксировали в безопасное место.
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