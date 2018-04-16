|Синоптики предупредили о продолжении весеннего половодья на реках Украины
|16.04.2018 08:59
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Укргидрометцентр предупредил о продлении развития весеннего половодья на реках Украины. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает
Так, по информации Укргидрометцентра, 16 апреля продолжится развитие весеннего половодья на равнинных реках страны с суточной интенсивностью повышения:
Кроме того, в верховьях Припяти ожидается медленное снижение уровней полноводной волны и постепенное уменьшение затопления территорий и хозяйственных сооружений в отдельных населенных пунктах в Ратновском районе Волинськой области.
На украинском участке Дуная возле г. Вилково Одесской области уровни будут удерживаться на опасных отметках 155-165 см с подтоплением незаселенных участков города.
Напомним, 15 апреля синоптики предупредили о дальнейшем повышении уровней воды на реках Украины.