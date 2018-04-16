Укргидрометцентр предупредил о продлении развития весеннего половодья на реках Украины. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает

Так, по информации Укргидрометцентра, 16 апреля продолжится развитие весеннего половодья на равнинных реках страны с суточной интенсивностью повышения:

на 4-8 см на Верхнем Днепре (Черниговская область) с последующим затоплением поймы;

на 2-10 см на Псле у м. Сумы, среднем и нижнем течении Ворсклы, в низовьях Орели с медленным последующим затоплением заводей (Сумская, Полтавская области);

на 5-15 см на Десне, с последующим затоплением заводей и подтоплением территорий и объектов, расположенных на пойме в Черниговской, Сумской областях и нарушением транспортного сообщения в Городнянском районе Черниговской области.

Кроме того, в верховьях Припяти ожидается медленное снижение уровней полноводной волны и постепенное уменьшение затопления территорий и хозяйственных сооружений в отдельных населенных пунктах в Ратновском районе Волинськой области.

На украинском участке Дуная возле г. Вилково Одесской области уровни будут удерживаться на опасных отметках 155-165 см с подтоплением незаселенных участков города.

Напомним, 15 апреля синоптики предупредили о дальнейшем повышении уровней воды на реках Украины.

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