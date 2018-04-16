Самую широкую и актуальную информацию о подержанных автомобилях можно найти на виртуальных досках объявлений в интернете.

Подобные немецкие ресурсы сегодня интересуют наших соотечественников, потому в этой статье мы собрали информацию о них вместе, пишет со ссылкой на .

Интернет-площадки с объявлениями от частных продавцов, специализированных торговцев подержанными авто и официальных дилеров на просторах немецкого интернета отличаются довольно хорошей приспособленностью для иностранных пользователей. Если в случае с польскими, болгарскими или литовскими досками объявлений только несколько имеют русскоязычную версию, то немецкие сайты почти в половине случаев понятны славянам.

Таких ресурсов на просторах “интернет.de” немало, и они почти полностью вытеснили бумажные носители объявлений, хотя по слухам именно в печатных объявлениях попадаются желанные экземпляры автомобилей с маленьким пробегом и низкой ценой. По “легенде” такие машины продают бюргеры преклонного возраста (которые привыкли к газетам и журналам и не пользуются интернетом), которые ездили на фольксвагенах в церковь раз в неделю. Что ж, вероятно. Однако надежнее полагаться не на волю слепой удачи, а на полноту выбора и подробную информацию с сайтов.

Немецкие сайты с объявлениями о продаже автомобилей

Среди интернет-ресурсов, которые позволяют найти и купить автомобиль в Германии без преувеличения самым популярным является mobile.de. Во-первых – этот сайт является лидером по количеству объявлений, а во-вторых – он представлен на нескольких языках, включая русский, что значительно упрощает пользование сервисом для жителей Восточной Европы. Наконец, здесь приводятся цены с учетом – цена, обозначенная как “нетто”, показывает стоимость с 19-процентной налоговой “скидкой”, тогда как “брутто” обозначает полную стоимость. Также на этом сайте можно выбрать валюту, в которой показаны цены.

Ниже приводим список популярных сайтов по продаже авто с комментариями.

• – наибольший и самый полный из немецких ресурсов, представленный на русском языке, удобный;

• – объявления по купле/продаже транспорта, исключительно на немецком;

• – объявления с самыми разнообразными товарами, подобно OLX, есть раздел Automarkt, исключительно на немецком.

• – специализированный сайт с объявлениями о покупке/продаже транспорта, исключительно на немецком;

• – удобный и интуитивно понятный сайт, есть выбор украинского языка!

• – не слишком удобный сайт, есть выбор русского языка;

• – здесь лучше искать особые автомобили: раритеты, эксклюзивные модели и суперкары;

• – приятный нынешний дизайн, на сайте представлены объявления в четырех категориях товаров, одна из которых – авто/мото.

• – еще один немецкий аналог OLX с объявлениями о продаже и покупке самых разных товаров, включая авто. Представлен исключительно на немецком.

• – не слишком удобный сайт, исключительно на немецком.

Также стоит отметить, что на официальных сайтах автопроизводителей можно найти информацию о дилерах и, как правило, рядом с шоу-румом с новыми автомобилями размещена площадка с машинами с пробегом этой же марки. Также часто рядом с крупными дилерскими центрами “официалов” расположены салоны независимых частных торговцев новыми и подержанными автомобилями.

Официальные дилеры немецких автопроизводителей:

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