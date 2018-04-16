|Топ-10 немецких сайтов объявлений о продаже автомобилей
|16.04.2018 09:03
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Самую широкую и актуальную информацию о подержанных автомобилях можно найти на виртуальных досках объявлений в интернете.
Подобные немецкие ресурсы сегодня интересуют наших соотечественников, потому в этой статье мы собрали информацию о них вместе, пишет со ссылкой на .
Интернет-площадки с объявлениями от частных продавцов, специализированных торговцев подержанными авто и официальных дилеров на просторах немецкого интернета отличаются довольно хорошей приспособленностью для иностранных пользователей. Если в случае с польскими, болгарскими или литовскими досками объявлений только несколько имеют русскоязычную версию, то немецкие сайты почти в половине случаев понятны славянам.
Таких ресурсов на просторах “интернет.de” немало, и они почти полностью вытеснили бумажные носители объявлений, хотя по слухам именно в печатных объявлениях попадаются желанные экземпляры автомобилей с маленьким пробегом и низкой ценой. По “легенде” такие машины продают бюргеры преклонного возраста (которые привыкли к газетам и журналам и не пользуются интернетом), которые ездили на фольксвагенах в церковь раз в неделю. Что ж, вероятно. Однако надежнее полагаться не на волю слепой удачи, а на полноту выбора и подробную информацию с сайтов.
Немецкие сайты с объявлениями о продаже автомобилей
Среди интернет-ресурсов, которые позволяют найти и купить автомобиль в Германии без преувеличения самым популярным является mobile.de. Во-первых – этот сайт является лидером по количеству объявлений, а во-вторых – он представлен на нескольких языках, включая русский, что значительно упрощает пользование сервисом для жителей Восточной Европы. Наконец, здесь приводятся цены с учетом – цена, обозначенная как “нетто”, показывает стоимость с 19-процентной налоговой “скидкой”, тогда как “брутто” обозначает полную стоимость. Также на этом сайте можно выбрать валюту, в которой показаны цены.
Ниже приводим список популярных сайтов по продаже авто с комментариями.
• – наибольший и самый полный из немецких ресурсов,
представленный на русском языке, удобный;
Также стоит отметить, что на официальных сайтах автопроизводителей можно найти информацию о дилерах и, как правило, рядом с шоу-румом с новыми автомобилями размещена площадка с машинами с пробегом этой же марки. Также часто рядом с крупными дилерскими центрами “официалов” расположены салоны независимых частных торговцев новыми и подержанными автомобилями.
Официальные дилеры немецких автопроизводителей: