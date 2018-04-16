Ракетный удар по военным объектам в Сирии мог быть более мощным, так как на этом настаивал президент США Дональд Трамп, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что по вопросу атаки в Белом доме прошел ряд «напряженных встреч». В результате, по словам источников, Трамп и его советники договорились об «одном из наиболее сдержанных вариантов удара из разработанных Пентагоном».

По данным издания, от более мощной атаки Трампа отговорил глава Пентагона Джим Мэттис, который предложил три варианта операции:

наиболее консервативный – поражение небольшого количества целей, связанных с разработкой химического оружия в Сирии;

расширенный вариант – количество целей в нем было увеличено, кроме того, удары предполагалось нанести по командным пунктам сирийской армии;

наиболее радикальный вариант – нападение на российские ПВО, которая должна была подорвать военный потенциал сирийского режима.

Как отмечается, последний вариант потенциально был бы втрое мощнее за нанесенный США, Британией и Францией. Мэттис выступил против такого сценария, предупредив об опасности действий в ответ.

В результате Трамп остановился на гибридном варианте, который предусматривал запуск 105 ракет по по трем военным объектам в Сирии. По объекту в районе Дамаска выпустили 76 ракет. По второй цели в провинции Хомс было выпущено 22 ракеты, причем в этом ударе участвовали все три страны. Третий объект – бункер, в котором, как утверждают США, хранилось химическое оружие, был атакован семью ракетами. Удары в Сирии уничтожили все заданные цели, отчитался Пентагон.

Россия крайне негативно отреагировала на действия США и созвала экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии, однако предложенная РФ резолюция не была принята.

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