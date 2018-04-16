"Аваков поехал в США.

Будет предлагать себя в качестве гаранта "демократичности" президентских выборов.

То есть - обещать выполнить команду Вашингтона в поддержке того или иного санкционированного Белым Домом кандидата силами подконтрольных МВД и "радикалов"." - Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Начался визит в США главы МВД Украины Арсена Авакова и его первого зама, начальника криминальной полиции Украины Вячеслава Аброськина.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Наш визит будет включать, непременно, как политические вопросы, так и те, которые касаются деятельности МВД. Ключевое - противодействие российской гибридной войне. Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне России весь мир должен учиться у нас", - отметил Арсен Аваков.

Он добавил, что еще одним вопросом является усиление сотрудничества с ФБР в противодействии организованной преступности, в частности российской, и ее влияние на процессы в мире.

"Это очень важно, учитывая события в Солсбери, химические атаки на мирное население в Сирии, вмешательства в избирательные процессы и киберугрозы", - отметил глава МВД.

Программа пятидневного визита включает также посещение центра, где обучают агентов ФБР - академию Квантико, и ряд встреч относительно совместных действий между американскими и украинскими правоохранителями в борьбе с организованной преступностью.

"Это и организованная преступность, которая действует на территории Украины под влиянием России. Цель - дестабилизация ситуации в Украине. Именно для этого российские власти используют "воров в законе" и других преступников, которые едут из России в Украину", - отметил Аброськин.

Кроме этого, по его словам, запланировано подписание Меморандума о сотрудничестве между Национальной полицией Украины и Управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США (Drug Enforcement Administration).

1 апреля, Кабинет министров одобрил и направил в Верховную Раду законопроект об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства, представленный Министерством внутренних дел. Документ предусматривает ужесточение наказаний за целый ряд нарушений во время выборов - начиная от подкупа и заканчивая продажей голоса.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что парламент уже к концу этой сессии может принять законопроект, чтобы он успел заработать до выборов 2019 года.

По словам главы МВД Арсена Авакова, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства" готовился его ведомством вместе с гражданской сетью "ОПОРА" и другими субъектами избирательного процесса.

"Работа над этим законопроектом шла почти два года, он прошел длительное публичное обсуждение и получил положительные экспертные оценки", - отметил Аваков на заседании правительства.

Как заявил министр, ключевым изменением, предложенным в проекте, является неотвратимость наказания за преступления против избирательных прав граждан. Законопроектом, сообщили в МВД, предусмотрен приоритет правонарушений, которые влияют на результаты выборов.

Нарушения, которые не могут повлиять на исход избирательного процесса, будут декриминализированы.

Документом предлагается ввести ответственность в виде лишения свободы сроком до двух лет за незаконное использование, вброс бюллетеня; за нарушение тайны голосования членом избирательной комиссии, кандидатом или наблюдателем и т.п. В настоящий момент лишение свободы за эти действия не грозит.

Еще одним новшеством, предложенным МВД, может стать наказание и для избирателя, который получает незаконную выгоду в связи с реализацией им активного или пассивного избирательного права.

Такому избирателю будет грозить до двух лет лишения свободы.

Лишение свободы сроком до шести лет и запрет на занятие определенных должностей до пяти лет, согласно проекту, будет грозить нарушителю за предложение избирателю неправомерной выгоды в рамках предвыборной агитации. Сейчас действующим законодательством предусмотрена санкция только за неправомерную выгоду для юридических лиц. Сам законопроект, пояснили в МВД, существенно расширяет понятие "неправомерной выгоды" для избирателей.

Например, в это понятие предлагают включить получение алкоголя и продуктов питания. Кроме того, на срок до шести лет предлагают лишать свободы за фальсификацию избирательной документации и непрямой подкуп избирателей.

Правоохранители, в соответствии с законопроектом, получают возможность осуществлять негласные следственные действия (прослушка, слежка) для сбора доказательств для привлечения к ответственности недобросовестных участников избирательного процесса.

"Подкуп избирателей остается наибольшей угрозой проведения выборов в нашем государстве и является ключевым вызовом для правоохранителей, которые теперь не могут применить негласные следственно-розыскные действия во время расследования преступлений, отнесенных к этой категории дел", - отметила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, представляя документ на Кабмине.

Также вводится ответственность за подкуп кандидата. К примеру, за внедрение другими лицами в гонку так называемых технических кандидатов или кандидатов-двойников.

Последние также могут получить до двух лет лишения свободы. При этом от ответственности освобождаются те лица, которые охотно обратятся в правоохранительные органы и сообщат о фактах подкупа избирателей или фальсификации избирательной документации, за исключением непосредственных организаторов подкупа и фальсификации.

Административная ответственность может наступить за умышленное разглашение избирателем своего волеизъявления на участке. Предусмотрена декриминализация ответственности в случае уничтожения или сокрытия избирателями своих собственных бюллетеней, уголовная ответственность здесь заменяется штрафом.

Сами штрафы, согласно документу, могут значительно вырасти: от 30-50 необлагаемых минимумов сейчас - до 100-200 после принятия проекта закона.

При подготовке законопроекта, подчеркивают в МВД, в июне-июле 2017 года проводился опрос GfK Uкгаіnе для офиса Совета Европы, который показал: 68% граждан недовольны степенью прозрачности выборов, 19% - довольны. Однако лишь 16% избирателей готовы обратиться в правоохранительные органы, если им предложат деньги за голос.

Как отметила координатор гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, с 2015 года количество судебных решений по делам о нарушениях предвыборного законодательства существенно увеличилось, но и этого недостаточно.

"Например, после 2014 года, парламентских выборов было аж 13 обвинительных приговоров по всей Украине по фактам злоупотреблений во время предвыборного процесса. После 2015 года, местных выборов - 69. После 2015 года мы можем констатировать увеличение (количества) решений судов, касающихся непосредственно серьезных санкций и таких правонарушений, как подкуп избирателей. Тем не менее за этот период никто в тюрьму не сел, так как большинство получили отсрочки", - сказала Айвазовская на заседании Кабмина во время обсуждения законопроекта.

На необходимости принятия документа Верховной Радой настаивал и премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы должны подготовиться к очередным выборам президента весной следующего года, и очередным выборам парламента, которые состоятся осенью следующего года", - заявил он на заседании Кабмина. По словам Гройсмана, за год до выборов есть время для утверждения закона и вступления его в силу.

"На этой сессии можем его утвердить", - спрогнозировал премьер.

Собеседники РБК-Украина в президентском окружении считают, что активное лоббирование данного законопроекта Арсеном Аваковым преследует сразу две цели.

Во-первых, подыграть общественным организациям, которые также борются за продвижение инициативы.

И во-вторых, усилить свое положение на президентских выборах в 2019 году на фоне напряженных отношений с командой Порошенко.

"Аваков хочет себя усилить. Этим документом он действительно говорит – все, кто хочет что-то делать на выборах, сначала заходят ко мне.

Да и свое отношение к Порошенко он не скрывает – даже в интервью говорит, что не подчиняется президенту и так далее.

Президент, мягко говоря, в восторге", - говорит собеседник РБК-Украина в окружении главы государства.

Ну а поддержку законопроекта Гройсманом в команде Порошенко считают очередным проявлением близости премьера к "Народному фронту".

В этой связи очень показательно заявление одного из мажоритарщиков НФ Виктора Романюка, который на прошлой неделе обратился в правоохранительные органы с обвинением в попытке подкупа избирателей в Обуховском округе Киевского области со стороны Игоря Кононенко, одного из ближайших соратников Порошенко.

Именно по этому округу Романюк избрался от НФ в парламент, а сейчас на нем активно работает Кононенко.

Стоит отметить, что на работе в округах предполагают сделать выговор у Порошенко перед грядущими президентскими выборами.

"Есть следующая идея – главными агитаторами должны стать мажоритарщики.

Они на местах должны обеспечивать результат.

А в зависимости от обеспеченных процентов на президентских выборах, будет и наша поддержка на парламентских выборах для них", - рассказал РБК-Украина собеседник в президентской команде.

Народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко не уверен, что в зале будет поддержка правительственного законопроекта.

"Но если и будут голоса, то это будет похоже на историю с введением скоростного режима в городах.

Тоже было много дискуссий. А на самом деле ничего не изменилось. Потому что в действительности причина в абсолютно другом - в самой системе наказания за избирательные нарушения не происходит.

То есть не важен сама мера наказания, важен сам факт отсутствия наказаний за такие преступление, нежелание их расследовать. Само законодательство даст очень незначительный эффект", - считает нардеп.

"Слабо представляю, что власть будет наказывать тех же представителей власти в случае подкупа ими избирателей", - отметил он.

Данную законодательную инициативу Луценко расценивает как пиар-шаг министра Авакова.

Кроме того, по словам Луценко, в законопроекте заложены процессуальные риски, так как сама грань между подкупом и неподкупом очень размыта.

"Например, приходит кандидат и обустраивает на округе детскую площадку.

Это подкуп или нет? Можно трактовать и так и так.

А полиция может зарегистрировать производство и уже делать антипиар против тех или иных конкурентов. Либо же наоборот - закрывать глаза на подобные вещи", - объясняет депутат.

Заместитель главы фракции "Самопомич" Руслан Сидорович и вовсе считает правительственный документ "катастрофой".

"На самом деле ответственность за подкуп избирателей существует и сегодня. Это не является неурегулированным моментом.

Да, если мы посмотрим на практику ее правового применения, мы увидим, что за весь период не было привлечено к ответственности ни одного организатора фальсификаций, лишь несколько обычных исполнителей.

Поэтому проблема не столько в мере ответственности, а в реальном привлечении к ответственности", - полагает нардеп.

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