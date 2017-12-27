Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко временно приостановил свою работу,передает со ссылкой на .

На заседании исполкома организации Мутко попросил приостановить его обязанности на срок до шести месяцев.

"Я обратился к исполкому и принял решение. У нас есть такая норма - если президент не может исполнять обязанности, он должен их сложить. Чтобы РФС спокойно работал, я попросил приостановить досрочно мои обязанности на срок до шести месяцев. Я никуда не ухожу, мой мандат будет действовать", - сказал Мутко.

"После шести месяцев я вернусь, может быть, раньше", - также добавил чиновник.

Решение временно покинуть свою должность связано с подачей иска в Спортивный арбитражный суд на решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить чиновника от посещения Олимпийских игр.

Также сообщается, что Мутко может покинуть пост председателя оргкомитета Кубка мира по футболу-2018.

Исполняющим обязанности главы РФС назначен генеральный директор организации Александр Алаев.

Ранее сообщалось, что из-за допингового скандала сборную России могут отстранить от участия в Кубке мира-2018.

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