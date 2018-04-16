В сети активно высмеивают предложение заместителя председателя Госдумы РФ Петра Толстого, который заявил, что россияне могут отказаться от зарубежных лекарств, а лечиться боярышником или корой дуба.

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Напомним, так российский депутат отреагировал на слова политика Бориса Надеждина при обсуждении законопроекта об ответных санкциях против США, информирует svodka.net.

Толстой призвал Надеждина, страдающего от гипертонии, «сплевывать» зарубежные лекарства. «А Вы сплевывайте (лекарства из западных стран), кору дуба заваривайте… Я вам говорю, боярышник, а эти (западные лекарства) сплевывайте», — сказал Толстой.

В свою очередь, Надеждин сказал, что ответные санкции навредят не американскому бизнесу, а «десяткам миллионов» россиян.

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Пользователи социальных сетей высмеивают нелепое предложение Толстого и высказывают ему различные «пожелание», а также, в целом, делятся впечатлениями от предложений по подобному «импортозамещению»:

«Валежник еще начнем собирать и заживем»;

«Сплевывать надо на этого ведущего, он забыл уточнить. Днище не знает границ, кто то же там руководит залом? Ведущий: «А вы сплевывайте (человек говорит про лекарства от давления) и тут аплодисменты в зале. Уж сказал бы прямо тогда: а вы сдохните»;

«Наше быдло все стерпит»;

«Толстой – одна из самых мерзких тварей. В грядущем «Нюрнберге» он заслужил виселицу»;

«Толстой не понимает, что завтра он свалится с тяжелой болезнью и ему пропишут боярышник. Но он выкрутится будет лечиться в независимом западе».

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