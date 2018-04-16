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В Германии столкнулись два самолета: есть погибшие
16.04.2018 09:08
В Германии столкнулись два самолета: есть погибшие
Двое пилотов погибли. Были в самолетах пассажиры неизвестно
В Германии близко города Швабиш-Халль в федеральной земле Баден-Вюртемберг столкнулись два небольших самолета.
В Германии столкнулись два самолета: есть погибшие Фото: Sdmg / Kohls Quelle: dpa

В полиции рассказали, что произошло столкновение легкомоторного и спортивного самолетов, сообщает издание Focus .

Столкновение произошло при заходе самолетов на посадку.

Место происшествия оцепили, там находился полицейский вертолет. На место вызвали экспертов из Федерального агентства по расследованию авиационных происшествий.

Напомним, что в городе Марион (штат Индиана, США) на взлетной полосе столкнулись два самолета , в результате чего погибли два человека.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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