|В Германии столкнулись два самолета: есть погибшие
|16.04.2018 09:08
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Двое пилотов погибли. Были в самолетах пассажиры неизвестноВ Германии близко города Швабиш-Халль в федеральной земле Баден-Вюртемберг столкнулись два небольших самолета.
Фото: Sdmg / Kohls Quelle: dpa
В полиции рассказали, что произошло столкновение легкомоторного и спортивного самолетов, сообщает издание Focus .
Столкновение произошло при заходе самолетов на посадку.
Место происшествия оцепили, там находился полицейский вертолет. На место вызвали экспертов из Федерального агентства по расследованию авиационных происшествий.
Напомним, что в городе Марион (штат Индиана, США) на взлетной полосе столкнулись два самолета , в результате чего погибли два человека.
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