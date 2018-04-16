В течение прошлой недели уровень запасов угля газовой и антрацитовой групп на украинских ТЭС и ТЭЦ уменьшился на 2%. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает

В частности, по состоянию на 16 апреля 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранится 1 млн 630,4 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. По состоянию на 10 апреля уровень запасов достигал 1 млн 664,3 тысяч тонн угля.

Таким образом, за неделю запасы уменьшились на 33,9 тысяч тонн или на 2%.

Напомним, в прошлом году 78,6% импортных поставок антрацита в Украину осуществлялись из России.

Ранее сообщалось, что Украина в течение 2017 года экспортировала 61,1 тыс. тонн антрацита, что почти в три раза меньше, чем в 2016 году.

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