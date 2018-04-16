В интервью "ГОРДОН" глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз рассказал, почему, если бы его предшественник Георгий Тука оставался на посту, "регион взорвался бы изнутри", как отбился от "смотрящих по углю", как заработал два инфаркта, пробыв полтора года в Верховной Раде, сколько миллионов гривен потерял локальный бюджет из-за блокады и почему 80% жителей восточных областей "не то что в Западной Украине, даже в Киеве не были". Юрий Гарбуз: Вряд ли волна протеста пойдет с Луганской или Донецкой областей, но если начнутся серьезные митинги против власти, думаю, Донбасс поддержит. Чувствую это по настроению жителей Фото: loga.gov.ua Наталия ДВАЛИ Редактор, журналист С бегством экс-президента Украины Виктора Януковича и началом российской военной агрессии на Донбассе в Луганской области шесть раз менялся глава региона. Вначале был Михаил Болотских (два месяца на посту), после – Ирина Веригина (четыре месяца), Геннадий Москаль (10 месяцев), Юрий Клименко (семь дней), Георгий Тука (девять месяцев). Ровно два года назад, 29 апреля 2016 года, область возглавил Юрий Гарбуз.В отличие от предшественников, за два года на посту главы Луганской областной военно-гражданской администрации Гарбуз в особой медийной активности не замечен: ни громких заявлений о контрабанде, ни смачных высказываний в духе Москаля, ни ярких постов в Facebook, как у Туки. Широкой украинской аудитории Юрий Григорьевич вообще не известен, хотя возглавляет одну из ключевых и самых сложных областей в государстве.В интервью изданию "ГОРДОН" 46-летний уроженец села Меловое в Луганской области, хозяин крупного фермерского хозяйства Юрий Гарбуз рассказал, как три года жил в лесу, почему дебютные полтора года работы в Верховной Раде довели его до двух инфарктов, как противостоит проникновению влиятельных "донецких ребят" в свой регион и почему единственным шансом оздоровления страны считает переход от "политической дизентерии" к "политической диете". С журналистом издания глава Луганской области встретился в одном из столичных кафе.Два инфаркта с промежутком в неделю у меня случились именно после избрания нардепом – Прохожу профилактическое обследование.– И в мыслях не было. В Северодонецке кое-кто из каждой моей поездки в Киев раздувает "сенсацию": все, Грабуза снимают! Хотя мне по работе надо регулярно бывать в столице, в том числе иногда проходить медицинское обследование, это последствия работы в Верховной Раде.– Заработал два инфаркта и ушел из Рады. Хотя шел туда, чтобы изменить страну, но быстро понял: в Верховной Раде мы страну точно не поменяем.– Первые месяцы работы в Раде я разворачивал каждого нардепа лицом к себе, смотрел в глаза, искал себе подобного. Не нашел. Очень болезненно переносил все, что там происходило, не понимал свою составляющую в этом всем. Ушел. Больше нардепом быть не хочу. Вообще. На парламентские выборы осенью 2014-го Гарбуз пошел как самовыдвиженец от округа №114 (Станица Луганская) и выиграл, набрав 25,56% голосов. В Раде вошел во фракцию БПП, через полтора года сложил депутатские полномочия. Фото: Юрий Гарбуз / Facebook – Да тысячи этих примеров было! Включите трансляцию из Рады и поймете: в кулуарах на телекамеры говорится одно, в зал выносится другое, голосуется вообще третье.– Не было и нет у меня серьезного бизнеса. Полторы тысячи гектаров земли, на которых я содержал конный театр и школу, – вот и весь мой "бизнес". Хотя до Рады нормально себя чувствовал, не жаловался, ни с кем не воевал, ни у кого ничего не отнимал. И у меня никогда ничего не отжимали.Но два инфаркта с промежутком в неделю у меня случились именно после избрания нардепом. Первый инфаркт был, когда ехал из Северодонецка в Киев, на подъезде к столице начало сначала жечь внутри, потом рука занемела. Сразу сообразил: инфаркт начинается. Второй уже в больнице догнал. Все полтора года работы в Раде у меня постоянно было очень гнетущее эмоциональное состояние. Не знаю, как еще объяснить.– Да, мой прокол, сдал свою карточку в аппарат Верховной Рады.– Не оправдываюсь, это моя глупость. Вот я и ушел из этой команды и из Рады вообще, хотя мог, как другие, дальше заседать. Я не смог. Больше туда не хочу ни при какой власти.В парламенте есть три–четыре ключевых человека, которые задают тон всему, что происходит в Раде – Когда я зашел в Раду, сразу предложил коллегам по фракции (вне зависимости от того, в какой парламентский комитет они вошли) работать в своем направлении, но на одну стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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